Отступление вглубь Крыма: в минобороны озвучили тактику "выживания" армии РФ при деоккупации

По мнению Маляр, оккупантам, которые будут находиться на линии боевого столкновения с ВСУ, вероятно, будет грозить гибель, поэтому в этих условиях им лучше всего сдаться в плен.

Российские оккупанты обустраивают линии оборонительных рубежей на подступах к территории временно оккупированного Крыма, чтобы иметь возможность отступления вглубь полуострова. Об этом в пятницу, 9 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По ее словам, оккупационные войска занимаются обустройством оборонительных рубежей, в том числе с помощью "зубов дракона" на подступах к территории временно оккупированного Крыма, но делают это именно в глубине оккупированных территорий.

Она отметила, что сооружения располагают на определенном расстоянии от предполагаемой линии боевого столкновения с украинской армией. В частности, есть информация об их установке на Перекопском направлении.

"Ответ на этот вопрос прост. Установка бетонных препятствий "зубы дракона" свидетельствует, что военное руководство России рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности вглубь временно оккупированного Крыма", — отметила заместительница министра обороны.

Также Маляр высказала мнение, что российским военным, которые будут находиться на линии боевого столкновения с ВСУ, вероятно, будет грозить гибель, поэтому в этих условиях им лучше всего сдаться в плен.

Фортификационные сооружения РФ и создание ЧВК в Крыму

С ноября прошлого года "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов уже заявлял о начале проведения работ по возведению фортификационных оборонительных сооружений.

По данным компании Maxar, на начало апреля 2023 года, российские оккупанты построили большую сеть укреплений, чтобы обороняться от контрнаступления ВСУ. Укрепления возведены у населенных пунктов Медведевка, Витино, а также в других частях полуострова.

Также в конце мая представители ГУР рассказали, что появление новых формирований так называемых "частных военных компаний" во временно оккупированном Крыму, связано с ростом страха среди предателей Украины и российских оккупантов накануне контрнаступления ВСУ.