РФ нанесла удар по Никополю: разрушены частные дома и предприятие (фото)

Россияне обстреляли населенные пункты в Днепропетровской области, повредив предприятие, частные дома, хозяйственные сооружения и линии электропередачи.

В пятницу, 9 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской громад. Об этом глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал в своем Telegram-канале.

По данным чиновника за один день российские захватчики трижды обстреляли Никопольский район.

В результате обстрела повреждения получили одно предприятие, семь частных жилых домов, три хозяйственных сооружения и четыре линии электропередачи.

Лукашук отметил, что были обстреляны населенные пункты Марганецкой и Мировской громад. По его словам, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Напомним, утром в этот же день ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, обстрел осуществлялся из комплекса С-300.

Также 9 июня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ночью из стратегических бомбардировщиков Ту-95 россияне выпустили по Украине 6 крылатых ракет: X-101 и X-55. По его словам, ракета Х-55 предназначена для ядерного заряда.