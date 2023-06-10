"Кремль учится": в ISW объяснили, зачем Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Как отмечают американские аналитики, в Москве изменили свой подход к освещению украинского контрнаступления, учитывая свой предыдущий неудачный опыт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины, что является отступлением от его прежнего подхода к обсуждению событий на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 9 июня.

Как отмечают авторы отчета, Владимир Путин сказал, что Киев все еще обладает наступательным потенциалом. При этом предыдущие украинские контрнаступления в Кремле пытались преуменьшать.

В своем обращении 9 июня Путин заявил, что боевые действия продолжаются в течение пяти дней, однако Украина якобы не достигла своих целей и понесла существенные потери. Президент страны-агрессора также сказал, что российские военное командование "реалистично" оценивает сложившуюся ситуацию и "будет исходить из этих реалий".

"Обсуждение Путиным украинского контрнаступления является заметным отходом от его прежнего дистанцированного подхода к обсуждению реалий поля боя и может указывать на то, что Кремль учится на своем предыдущем неудачном подходе к риторическому преуменьшению успешных украинских контрнаступлений в 2022 году", — отметили аналитики.

В отчете также говорится, что в это время большая часть российского информационного пространства преждевременно заявила, что контрнаступление ВСУ якобы провалилось.

Напомним, что 9 июня Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако оккупанты якобы помешали планам ВСУ. По его словам, Украина уже ввела свои "стратегические резервы".

В то же время начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг сообщил, что контрнаступление ВСУ в будущем будет только нарастать и украинские военные ведут подготовку к тому, чтобы нанести главный удар.

Еще мы писали о том, что по данным Минобороны Украины, российские оккупанты обустраивают линии оборонительных рубежей на подступах к территории временно оккупированного Крыма, чтобы иметь возможность отступления вглубь полуострова.