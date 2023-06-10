Не знают местность: ротация россиян помогает ВСУ продвигаться под Бахмутом, — командование

По словам офицера-спикера Сергея Череватого, свежие подразделения ВС РФ не до конца прошли рекогносцировку и слаживание, а потому их атаки проваливаются.

Украинские войска переходят в контрнаступление на Бахмутском направлении, пользуясь ротацией российских подразделений. Подробности сайту LIGA.net рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, ВС РФ стягивает к Бахмуту резервы, пытаясь удержать свои позиции и атаковать, но безуспешно — защитники Украины останавливают вражеские штурмы огнем и по возможности проводят контрнаступления. Украинские воины пользуются тем, что в зону боевых действий перебрасывают свежие российские подразделения, которые не завершили слаживание и рекогносцировку, а также плохо знают местность.

"Бьем по ним и продвигаемся", — заявил Сергей Череватый.

Он добавил, что ВСУ наступают по некоторым направлениям, сейчас ведутся тяжелые бои в районах Бахмута, Лимана, Авдеевки и Марьинки. На Запорожском направлении оккупанты держат оборону, однако идут позиционные сражения.

9 июня Сергей Череватый сообщил о больших потерях ВС РФ под Бахмутом. По его данным, за сутки 120 российских военных были убиты, 163 получили ранения, 11 попали в плен. ВСУ также уничтожили много техники, включая противотанковую пушку "Рапира", РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку, минометную систему. Оккупационные силы по большей части ведут атаки в районе Орехово-Васильевки, Ивановского и Ступочек.

Сергей Череватый также рассказал, что российские войска пытаются формировать новые отряды, чтобы укрепить позиции. В последнее время создают роты "Шторм-Z", которые являются репликой на ЧВК "Вагнер".