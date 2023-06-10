Россия обстреляла аэродром в Миргороде: повреждены инфраструктура и техника (фото)

По данным администрации, россияне применили крылатые и баллистические ракеты "Искандер", а также дроны-камикадзе иранского производства.

В ночь на 10 июня российская армия атаковала военный аэродром "Миргород" в Полтавской области. Подробности происшествия в Telegram раскрыл глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По данным ОВА, россияне нанесли удары по аэродрому баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также дронами-камикадзе иранского производства. В результате повреждена инфраструктура "Миргорода" и техника, расположенная на нем, предварительно, люди не пострадали.

Взрывы ракет и дронов вызвали пожар, который спасатели и пожарные частично локализовали по состоянию на 8:36. Специалисты устраняют последствия обстрела и перевозят уцелевшую технику в безопасные места.

Помимо военного аэродрома ночью пострадал и гражданский сектор. Силы противовоздушной обороны сбили несколько угроз на подлете, однако упавшие обломки повредили восемь частных домов и четыре автомобиля, погибших и пострадавших нет.

Как отчиталось командование Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 июня российская армия запустила 8 ракет наземного базирования разных типов с южного и северного направления, а также 35 дронов Shahed-136/131 с побережья Азовского моря, намереваясь поразить объекты критической и военной инфраструктуры. Средства ПВО Украины удалось уничтожить две крылатые ракеты (тип пока неизвестен) и 20 ударных беспилотников.

Воздушные силы подтвердили атаку на аэродром в Полтавской области, а также сообщили об ударах в Одесской и Харьковской областях. Оккупанты направили в Одесскую область ракеты, в результате ударов которых есть погибшие и пострадавшие.

Силы ПВО за ночь уничтожили 20 дронов-камикадзе и две крылатые ракеты

В августе 2022 года Россия уже обстреливала аэродром "Миргород" в Полтавской области. Тогда 831-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ сообщила о повреждении инфраструктуры и техники, пообещав все восстановить.

Утром 10 июня Главное управление ГСЧС сообщило о последствиях ударов по Одесской области. Обломки сбитого беспилотника Shahed упали на многоэтажный жилой дом, в результате чего три человека погибли, еще 27 ранены, среди них 3 ребенка. Из-за взрыва в здании начался пожар, спасателям удалось вытащить 12 горожан. Кроме того, вражеская ракета ударила по побережью — три человека пострадали от взрывной волны и осколков.