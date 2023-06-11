Флаг уже вывешен: ВСУ освободили село Благодатное в Донецкой области (видео)

Населенный пункт находится южнее Великой Новоселки. Враг сопротивлялся до последнего, но не смог устоять перед натиском украинских защитников.

Бойцы 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное, Донецкой области. Противник сопротивлялся, но не смог устоять перед натиском украинских воинов, сообщила 11 июня пресс-служба 68-ой бригады Сухопутных войск ВСУ.

"Захватчики сопротивлялись до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах. В ходе операции удалось взять в плен российских военных", — говорится в сообщении.

Авторы публикации уточнили, что полученная от военнопленных информация поможет в дальнейшей в деоккупации украинской территории.

На кадрах бойцы бригады установили на админздании украинский флаг и прокомментировали событие.

"Изгоняем врага с нашей родной земли. Это самое приятное чувство. Украина победит", — сказал один из бойцов.

Отметим, что на оккупированной территории Донецкой области есть два населенных пункта под названием Благодатное. Согласно данным канала DeepState, в данном случае речь идет о Благодатном, которое расположено западнее Угледара и южнее Великой Новоселки вдоль дороги Т0518.

Ранее сообщалось, что украинские защитники уничтожили командира роты батальона "Сомали" оккупационной армии "ДНР" Романа Воробьева. Информацию подтвердил офицер ВСУ Анатолий Штефан. По его словам, Воробьев погиб 5 июня во время попыток штурмовать Авдеевку.

10 июня украинские разведчики 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка рассказали, как им удалось уничтожить позиции противника и захватывать в плен оккупантов, используя бронемашину "Хамви" и пулемет M2 Browning. По словам одного из бойцов, за 9 минут они уничтожили 11 оккупантов, потому что те отказались сдаваться в плен.