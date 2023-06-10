Залетели на "Хамви" к самим окопам: разведчики показали штурм враждебных позиций (видео)

Бойцы захватили российскую позицию за 9 минут. Оккупанты отказались сдаваться, поэтому их уничтожили.

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Разведчик одного из подразделений ВСУ в интервью журналисту Владимиру Золкину рассказал, как им удается уничтожать позиции и захватывать в плен оккупантов. Видео опубликовано на одноименном YouTube-канале 10 июня.

На одном из направлений, разведчики 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили оккупантов во время очень близкого боя. Успешные штурмовые действия производятся не по книгам, как говорит военный. Они действуют без предварительной артиллерийской подготовки и подвозят бойцов на тактическом джипе "Хамви". Военные подавляют оккупантов при подъезде из пулемета M2 Browning.

По словам разведчика, за 9 минут они уничтожили 11 оккупантов, потому что те отказались сдаваться в плен. Также военный добавил, что в последнее время на поле битвы он встречает либо "мобилизованный рабочий класс": электриков, слесарей и других, либо зеков. Профессиональных военных в последний раз он видел на юге Украины.

Напомним, 10 июня пограничники уничтожили позиции ВС РФ на Бахмутском направлении. Сначала позиции разведал беспилотник, а затем захватчиков забросали гранатами.

8 июня СМИ писали, что украинские военные взяли в плен русских солдат во время наступательных действий в Запорожской области.