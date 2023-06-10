Разведали дроном и засыпали гранатами: пограничники уничтожили позиции ВС РФ (видео)

По информации Госпогранслужбы, в результате операции украинские защитники уничтожили двух россиян, еще трое получили ранения.

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Пограничники атаковали гранатами российских захватчиков на Бахмутском направлении. Как минимум двое из них уничтожены. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Госпогранслужбы Украины.

"В лесополосе бойцы ВСУ из наблюдательного пункта обнаружили движение вражеской пехоты к линии боевого столкновения. Задание на ликвидацию противника получили пограничники-гранатометчики", – говорится в комментарии.

Отмечается, что при помощи беспилотника украинские бойцы определили координаты россиян и отправили им на головы десяток осколочных гранат.

В результате атаки трое оккупантов получили ранения, а двое убиты, сообщают в Госпогранслужбе.

Напомним, 10 июня воины 35-й отдельной бригады морской пехоты имени адмирала Михаила Остроградского показали, как уничтожили склад боеприпасов и обратили оккупантов в бегство.

ВСУ также показали, как дроны уничтожили минометную позицию россиян на железной дороге. Операторы батальона К-2 поразили два миномета калибра 120-мм и скорректировали работу артиллерии по складу топлива.