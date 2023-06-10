Розвідали дроном та засипали гранатами: прикордонники знищили позиції ЗС РФ (відео)

За інформацією Держприкордонслужби, в результаті операції українські захисники знищили двох росіян, ще троє зазнали поранень.

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Прикордонники атакували гранатами російських загарбників на Бахмутському напрямі. Як мінімум двох із них знищено. Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці Держприкордонслужби України.

"У лісосмузі бійці ЗСУ зі спостережного пункту виявили рух ворожої піхоти до лінії бойового зіткнення. Завдання на ліквідацію противника отримали прикордонники-гранатометники", – йдеться у коментарі.

Зазначається, що за допомогою безпілотника українські бійці визначили координати росіян та відправили їм на голови десяток осколкових гранат.

Внаслідок атаки троє окупантів отримали поранення, а двох убито, повідомляють у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 10 червня воїни 35-ї окремої бригади морської піхоти імені адмірала Михайла Остроградського показали, як знищили склад боєприпасів, а окупантів змусили втікати.

ЗСУ також показали, як дрони знищили мінометну позицію росіян на залізниці. Оператори батальйону К-2 уразили два міномети калібру 120-мм і скоригували роботу артилерії по складу палива.