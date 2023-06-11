"Когда гром грянет": Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не подпишет контракт с Минобороны РФ

По словам главы ЧВК "Вагнер", Шойгу не может нормально управлять своими войсками и после появления такого приказа его наемников могут перестать снабжать оружием и боеприпасами.

Согласно заявлению Министерства обороны России, все так называемые "добровольцы", которые входят в состав "добровольческих формирований" (так называют запрещенные в России ЧВК) должны подписать контракт с главным военным ведомством РФ до 1 июля этого года. Этот приказ издал глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу. Но владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что никаких контрактов его наемники подписывать не будут. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

Напоминаем, что необходимость подписания наемниками контрактов с Минобороны РФ объясняется необходимостью создать "нужный правовой статус и единые подходы к организации обеспечения и выполнения поставленных задач" во время войны с Украиной. Но Пригожин отказался переводить наемников ЧВК "Вагнер" на контракт с Минобороны РФ.

По словам Пригожина, его ЧВК и так согласует свои действия с генералами и командирами подразделений ВС РФ. Также он назвал ЧВК "Вагнер" "высокоэффективной структурой", в то время как подразделения ВС РФ такой эффективностью не обладают.

"Приказы Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих РФ. ЧВК "Вагнер" встроена в общую систему и согласует свои действия с представителями Минобороны ", — цитирует слова Пригожина его пресс-служба.

По словам главы ЧВК "Вагнер", Шойгу не может нормально управлять своими войсками и после появления такого приказа его наемников могут перестать снабжать оружием и боеприпасами.

"Разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы и будут просить "помогите", — заявил Пригожин.

Также согласно сообщению главного "вагнеровца", его ЧВК полностью подчиняется интересам страны-агрессора и Владимира Путина. По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" согласовует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным.

Военный преступник и террорист Игорь Гиркин назвал подобно заявление Пригожина военным мятежом.

"Это уже военный мятеж, если называть вещи своими именами", — написал Гиркин в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что согласно новому приказу Шойгу, все участники так называемых "добровольческих формирований" после подписания контракта с Минобороны РФ, станут контрактниками ВС России.

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