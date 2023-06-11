Песков заявил об отсутствии "хлипкого фундамента" в диалоге РФ и Украины: в Киеве ответили

Комментируя слова спикера Кремля, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что любые переговоры с нынешней российской властью бессмысленны и опасны.

На сегодняшний день у России нет фактически никаких предпосылок для того, чтобы начать переговоры с Украиной. Более того, не существует даже "хлипкого фундамента" чтобы Москва могла бы попытаться выстроить диалог с Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 июня.

"Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог", — сказал спикер Кремля.

По его словам, Москва видит три причины, которые делают невозможным переговорный процесс. Первая — это нежелание украинской власти к подобным переговорам. Вторая причина заключается в неготовности к диалогу. А третья причина, по мнению Пескова, заключается в том, что некие "хозяева киевского режима" не позволяют сесть враждующим сторонам за стол переговоров.

Реакция украинской стороны

Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Пескова, отметив бессмысленность и опасность диалога с нынешней российской властью. По его словам, переговорный процесс на сегодняшний день опасен не только для Украины, но и для Европы и международного права.

"Любой переговорный процесс с нынешним московским режимом невозможен. Он бессмысленен, опасен и смертелен — для Украины, для Европы, для международного права", — написал Подоляк в Twitter.

Украинский политик убежден, что на самом деле не существует никаких "хлипких" российских, индонезийских, бразильских или африканских фундаментов.

"Агрессор должен убраться с чужой территории, окончательно потеряв собственную армию и репутацию страны, которой стоит опасаться", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 9 мая заявил, что Украина присоединится к НАТО только после победы в войне с Россией, но до этого времени украинская армия получит весь спектр западного вооружения. По его словам, как только война будет выиграна, Украина станет членом Альянса по ускоренной процедуре.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 4 июня заявил, что Украине необходимо достичь максимальных успехов на поле боя для того, чтобы иметь наиболее выгодную позицию за столом будущих переговоров. Американский чиновник добавил, что США намерены оказывать помощь Украине столько, сколько понадобится для восстановления территориальной целостности.