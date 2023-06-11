ВС РФ похвастались уничтожением украинского танка, но есть нюанс (фото, видео)

Специально созданный и размещенный для отвлечения врага макет танка сработал, как и задумали украинские военные. Защитники не упустили возможность посмеяться над будущей реакцией пропагандистских СМИ.

Российские СМИ преподнесли как успешное выполнение спецзадания уничтожение деревянного муляжа танка на Краснолиманском направлении, который создали бойцы ВСУ для отвлечения их внимания. Об этом 9 июня сообщает в своем личном блоге в Instagram украинский защитник Александр Афанасьев.

"Пацаны, п***ры только что подбили мой деревянный танк. Я до последнего не верил, что к***пы такие ***нутые. Зато по новостям пройдет так: ВКС России уничтожили Leopard 2 опять", — отмечает боец ВСУ.

При этом солдат отмечает, что он до последнего не верил, что российские оккупанты поверят в его отвлекающий муляж.

И солдат оказался прав, поскольку видеозапись с якобы уничтожением украинского танка появилась 10 июня на российском Telegram-канале "Кремлевская прачка".

Эффектное видео с якобы "уничтожением" украинской военной техники было подписано так: "На Краснолиманском направлении 24-я отдельная бригада спецназа продолжает ежедневное выполнение специальных задач. На записи видно, как БПЛА-камикадзе "Ланцет" уничтожает танк ВСУ с боекомплектом. Точность — вежливость королей. И снайперов", — сообщает канал.

Напомним, 6 июня оператор Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожил российский танк Т-72Б в Донецкой области.

Также напомним, что на днях украинские военные дроном уничтожили танк ВС РФ под Авдеевкой. Бойцам понадобилось около 15 гранат M430A1 HEDP, чтобы нанести машине существенные повреждения и поджечь ее.