Набирает угрожающие обороты: в РФ растет недовольство солдатских матерей, – Маляр

По словам замминистра обороны, женщины не готовы мириться с гибелью своих сыновей, поэтому командование ВС России рассматривает отправку завербованных заключенных на фронт.

Власти РФ принимают меры с целью предотвращения роста недовольства матерей мобилизованных россиян. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, в случаях, когда возможны значительные потери личного состава ВС РФ на отдельных участках фронта, командование рассматривает отправку завербованных заключенных.

"Солдатские матери России давно начали объединяться, потому что их власть постоянно воюет. Далеко не все российские женщины готовы терять своих детей ради амбиций диктатора", — пишет она.

Существуют отчеты о возрастающем недовольстве российских матерей, которое приобретает тревожный характер. Отправка завербованных заключенных на фронт объясняется тем, что их гибель не так критично воспринимается обществом страны-агрессора.

Напомним, что 25 мая глава частной военной компании "Вагнер" и "повар" Путина Евгений Пригожин заявил, что для победы России нужна всеобщая мобилизация, и она неизбежна.

Также в британской разведке сообщали, что принудительная мобилизация в Росии значительно ухудшила дисциплину в российской армии и ежедневно ситуация становится только хуже.