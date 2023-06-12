Самолетная коалиция: Резников раскрыл подробности будущего "Рамштайна"

Глава Минобороны Украины отметил, что эта война — конфликт ресурсов, поэтому для украинской армии важно решить вопрос создания хабов по ремонту и оснащению военной техники.

В ходе следующего заседания в формате "Рамштайн" западные союзники будут обсуждать тему "самолетной коалиции" для Украины. Кроме того будут затронуты вопросы предоставления систем ПВО, амуниции, артиллерии и боеприпасов. О подробностях 13-го заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов", — сказал Резников.

По словам министра, эта достаточно сложная система будет предметно обсуждаться с представителями оборонных ведомств Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции.

С украинской стороны, отметил Резников, будет присутствовать делегация, в состав которой войдут офицеры ВВС Украины, курирующие подготовку летчиков и логистику.

Также в формате "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы создания центров по ремонту, обслуживанию и оснащению военной техники, как на территории Украины, так и в приграничных дружественных странах.

"Эта война — это война ресурсов. Ресурсов — значит не только оружия, но и возможностей его ремонтировать, обслуживать и все, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие различного типа хабов по ремонту и оснащению техники", — подчеркнул Резников.

Напомним, 13-ое заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 15 июня. Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер отметил, что встреча будет проводиться в офлайн-режиме — все участники встретятся лично.

По итогам всех встреч в рамках "Рамштайн" Украина получила 65 миллиардов долларов оборонной поддержки. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, поддержка западных партнеров позволила усилить возможности ВСУ в реальном времени, а также в долгосрочной перспективе.