Россияне превращают разрушенную "Азовсталь" в военную базу, – советник мэра (фото)

По словам Петра Андрющенко, на территории комбината видны следы бомбардировок со стороны российских вооруженных сил. Захватчики перебросили свои войска туда и установили бетонные укрепления.

Российские военнослужащие разворачивают военные позиции на территории комбината "Азовсталь" в оккупированном городе Мариуполь Донецкой области. Враг использует это место для создания своей военной базы. Об этом сообщил советник законного мэра Петр Андрющенко.

Кадры, сделанные местным жителем, показывают, что на территории комбината "Азовсталь" в оккупированном городе видны следы бомбардировок со стороны российских вооруженных сил. Однако захватчики перебросили свои войска туда и установили бетонные укрепления.

Россияне превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу

Россияне превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу

"Россияне продолжают ремонт укрепления "Азовстали" от центральных проходных и дальше вглубь, трансформируя все это в военную базу", – написал Андрющенко.

Он отметил: никакой другой ни цели, ни ценности Мариуполь для врага не представляет.

Напомним, 11 июня в Мариуполе слетела с дороги российская фура. Сообщалось, что она была загружена "чем-то военным".

Также 18 мая в Мариуполе прогремели мощные взрывы. Выяснилось, что российских солдат заставили стрелять в голое поле для создания атмосферы "передовой" к визиту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.