ВСУ уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе грузовика "Урал" (видео)

Артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада провели успешные действия на фронте и уничтожили технику, которая атаковала пехотинцев.

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ликвидировали зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе автомобиля "Урал". Об этом сообщили в Telegram Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Транспортное средство передвигалось в зоне боевых действий и атаковало позиции украинских защитников. Бойцы зафиксировали вражескую технику и ликвидировали с помощью артиллерии.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины играют важную роль в противостоянии российские агрессии. Благодаря именно артиллерии удалось ликвидировать значительную часть разной бронетехники врага, которую уже россияне не смогут восстановить.

Артиллеристы 26 бригады ВСУ 4 июня провели удачные действия и уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, чтобы их не заметили. Впоследствии установка была успешно ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины. Украинские защитники зафиксировали передвижение оккупантов и открыли огонь.

Также подразделения ВСУ уничтожили "Урал", который оккупанты спрятали в лесу. Транспортное средство было ликвидировано бойцами 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта совместно с подразделениями 3-й отдельной танковой Железной бригады. Захватчики машину тщательно спрятали среди деревьев. Посредством беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения. Впоследствии артиллерийские подразделения открыли огонь и успешно ликвидировали цель.

Напомним, 12 июня ВСУ ударным дроном уничтожили танк Т-80 под Купянском. Работа беспилотника ударной группы "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко оказались очень эффективными.