В сети показали применение украинского Leopard 2A6 на поле битвы в Запорожской области (видео)

Бойцы ВСУ уже используют немецкие машины на поле битвы против российских оккупантов.

Украинские военные показали применение украинского танка Leopard 2A6 в Запорожском направлении. Видео опубликовали в социальных сетях, передает Фокус.

В одном из направлений украинские военные используют немецкие танки Leopard 2A6 — это одна из новейших модернизаций изделия Rheinmetall. На зафиксированных кадрах видно, как машина ведет огонь на ходу, а также выпускает дымовой занавес перед собой.

Стоит отметить, что у Leopard 2A6 отличная стабилизация, поэтому вести огонь на низкой скорости не является проблемой для немецкой машины. Известно, что украинская армия получила около 18 танков в модификации Leopard 2A6, а также десятки более старых Leopard 2A4. Разница между ними не только в бронировании, но и в оптике и орудии. 2A6 имеет ствол длиной 55 калибров, а 2А4 — 52 калибра. Это означает лучшую начальную скорость выстрела и бронепробитие.

Директор фонда "Вернись живым" в Твиттере добавил, что Leopard 2A6 уже проявили себя в боевых действиях.

"Прям "небо и земля" с теми же Т-64/72 конца 80-х. И броня держит норм", — написал Чмут.

Напомним, в МИД Украины обратились в Германию с призывом поставлять больше танков Leopard 2. По словам Андрея Мельника, Берлин мог бы утроить количество поставленных машин.

8 июня Украина впервые задействовала на поле боя танки Leopard 2, сообщили в германских СМИ.