M2A3 Bradley на службе у ВСУ: бойцы Сил обороны продемонстрировали американскую БМП (видео)
Украинские бойцы разбирались с управлением бронемашиной в ночное время суток.
В сети появились первые кадры эксплуатации американской БМП Bradley модификации M2A3 украинскими военнослужащими. На опубликованных 12 июня кадрах, бойцы разбирались с деталями управления бронетехникой, находясь в кабине механика-водителя.
"Украинский военнослужащий поделился кадрами, показывающими внутренности американского "M2A3 Bradley". Похоже на место водителя", — говорится в комментариях к видео.
Бойцы также обсуждали особенности движения на бронемашине в ночное время суток.
"Вот тут стоит "ночник". И ты когда едешь, по нему ориентируешься", — поясняет украинский военный за кадром, указывая на монитор, что расположен на панели приборов.
Далее украинский военный запускает двигатель машины и делает "прогазовку", разбираясь в это время с коробкой передач.
Напомним, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде нардеп Юрий Мысягин 16 мая опубликовал кадры обучения украинских военных на американских БМП M2 Bradley. По его словам, эти боевые машины можно нечасто увидеть в информационном пространстве.
В сети появилось видео штурма украинскими бойцами вражеских позиций с применением бронемашин HMMWV. По словам разведчика одного из подразделений ВСУ, бойцы действовали без артподготовки и захватили позиции за 9 минут.