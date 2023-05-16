"Скоро будем их чаще видеть": нардеп показал M2 Bradley с флагами Украины (видео)

Депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин намекнул, что вскоре западная техника будет вовлечена в активные боевые действия, и пообещал, что БМП будут чаще появляться в инфопространстве.

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На американских БМП M2 Bradley украинские военные учатся на полигонах для участия в наступлении против российских захватчиков. Видео с техникой опубликовал 16 мая в Telegram народный депутат Юрий Мысягин и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде.

Он рассказал, что эти боевые машины можно нечасто увидеть в информационном пространстве. Депутат парламента намекнул, что техника под украинскими флагами готова к активному использованию в боях.

"Скоро мы будем их чаще видеть", – отметил Мисягин в сообщении.

Характеристики БМП M2 Bradley

Боевая машина пехоты M2 Bradley после продолжительных испытаний поступила в американскую армию в 1981 году. Техника получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП способна не только транспортировать пехоту, но и является мощной огневой мощью на поле боя. Техника имеет мощное вооружение – автоматическую пушку с боекомплектом на 900 снарядов и 25-мм танковую пушку M242 Bushmaster. Эффективность прицела составляет 2 км. Второстепенным вооружением является спаренный 7,62-мм пулемет M240C.

Напомним, Мисягин 25 апреля сообщил, что украинские военные показали движение военной техники США – боевых машин пехоты М2 Bradley, а также армейских грузовиков HMMWV. Какие подразделения получили технику на вооружение, он не назвал.

Также 17 апреля одну из боевых машин показали на фото, где военная техника стоит в лесу, ее уже покрасили в пиксельный камуфляж Вооруженных сил Украины. БМП М2 Bradley вошли в 33-й пакет военной помощи от США на 400 млн долларов.

В конце февраля стало известно, что первый батальон ВСУ закончил обучение на БМП М2 Bradley. Бойцы проходили обучение в Германии, на базе армии США.