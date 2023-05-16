"Скоро будемо їх частіше бачити": нардеп показав M2 Bradley з прапорами України (відео)

Депутат від "Слуги народу" Юрій Мисягін натякнув, що незабаром західна техніка буде залучена до активних бойових дій, та пообіцяв, що БМП частіше з’являтимуться в інфопросторі.

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На американських БМП M2 Bradley українські військові навчаються на полігонах для участі у наступі проти російських загарбників. Відео з технікою опублікував 16 травня у Telegram народний депутат Юрій Мисягін і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді.

Він розповів, що ці бойові машини наразі можна нечасто побачити у інформаційному просторі. Депутат парламенту натякнув, що техніка під українськими прапорами готова до активного використання у боях.

"Скоро ми будемо їх частіше бачити", — зазначив Мисягін у дописі.

Характеристики БМП M2 Bradley

Бойова машина піхоти M2 Bradley після тривалих випробувань надійшла до американської армії у 1981 році. Техніка отримала власну назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

БМП здатна не тільки транспортувати піхоту, але і є потужною вогневою міццю на полі бою. Техніка має потужне озброєння — автоматичну гармату з боєкомплектом на 900 снарядів та 25-мм танкову гармату M242 Bushmaster. Ефективність прицілу становить 2 км. Другорядним озброєнням є спарений 7,62-мм кулемет M240C.

Нагадаємо, Мисягін 25 квітня повідомив, що українські військові показали рух військової техніки США — бойових машин піхоти М2 Bradley, а також армійських вантажівок HMMWV. Які саме підрозділи отримали техніку на озброєння, він не назвав.

Також 17 квітня одну з бойових машин показали на фото, на якому військова техніка стоїть у лісі, її вже пофарбували у піксельний камуфляж Збройних сил України. БМП М2 Bradley увійшли до 33-го пакету військової допомоги від США на 400 млн доларів.

Наприкінці лютого стало відомо, що перший батальйон ЗСУ закінчив навчання на БМП М2 Bradley. Бійці проходили навчання в Німеччині, на базі армії США.