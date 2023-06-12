Разбили всех: морпехи ВСУ отбили встречную атаку в освобожденном Сторожевом (видео)

По данным военных, в результате операции часть российских солдат была взята в плен, часть — ликвидирована. 4 машины россиян были уничтожены.

Украинские защитники продолжают уничтожать личный состав и военную технику армии РФ. Так, в сети появились кадры меткого поражения российского БМП и Т-80 БВ. Об этом стало известно из аналитического проекта DeepState.

По данным источника, операцию провели бойцы из 88 батальона 35 ОБрМП, которые действовали в недавно деоккупированном населенном пункте Сторожевое Донецкой области.

"Кац*пы в количестве 4 машин прорывались в деревню, где в полном составе были уничтожены. На видео можно увидеть подведение БМП и уже пораженный Т-80 БВ. Морпехи взяли и пленных. Обратите внимание на начало видео, где "русские своих не бросают", — говорится в сообщении.

Важно отметить, что 12 июня в 35-й ОМБр сообщили об освобождении села Сторожевое в Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

"Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", — заявили бойцы.

Напомним, что артиллеристы 26 бригады ВСУ 4 июня провели удачные действия и уничтожили гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди густой растительности, чтобы их не заметили. Впоследствии установка была успешно ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины. Украинские защитники зафиксировали передвижение оккупантов и открыли огонь.

12 июня ВСУ ударным дроном уничтожили танк Т-80 под Купянском. Работа беспилотника ударной группы "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко оказались очень эффективными.