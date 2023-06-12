"Сломались почему-то": в "Атеш" показали, как портили технику ВС РФ в Запорожской области (видео)

Участники движения признались, что приложили руку к уничтожению нескольких российских БТР и БМП в селе Лобковое. В "Атеш" заявили, что саботажами поздравляют страну-агрессорку с Днем России.

Партизаны "Атеш" заявили, что ломают вражескую технику ко Дню России и поделились собственными советами. Об этом известно из публикации в соцсетях движения от 12 июня.

"Вниманию всех агентов, время пришло. Переходим к максимальному саботажу приказов и порче техники на стоянках и ремонтных базах. Делаем все, как учили раньше: засыпаем песок и сахар в топливный бак и горловину коробки передач бронированной техники. Приоритет: Запорожское и Донецкое направление. Но если испортите что-то в Крыму, осуждать не будем», — призвали деятели подполья.

Партизаны рассказали, что были причастны к недавней потере российскими оккупантами трех БТР и двух БМП. Как говорится в посте, эта неприятность произошла с вражеским 429 мотострелковым полком, силы которого были размещены в селе Лобково в Запорожской области.

"Сломались почему-то. Что потом было в Лобковом, вы сами знаете. Выражаем благодарность агентам, которые приложили руку", — отметили в "Атеш".

Деятели подполья призвали участников движения не останавливаться и портить всю имеющуюся в доступе российскую технику. Эти действия в "Атеше" назвали "празднованием" Дня России.

Напомним, по оценке DeepState от 8 июня, в районе села Лобково продолжались тяжелые бои между ВСУ и захватчиками.

11 июня в Министерстве обороны Украины подтвердили продвижение украинских защитников в Донецком направлении. В частности, заместительница министра Анна Маляр заявила об освобождении двух сел — Благодатное и Макаровка.