"Путин так просто не уйдет": Боррель призвал не прекращать военную поддержку Украины

Европейский политик напомнил, что все, кто имел возможность пообщаться с Путиным, отметили, что у лидера Кремля есть военный план, из-за которого он не отступится.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что несмотря на некоторые голоса против, Европа продолжит оказывать Украине военную помощь. Об этом 12 июня он сказал в интервью радиостанции Onda Cero.

По его словам, на данный момент эти объединенные усилия продолжаются, поскольку большинство населения Европы выступает за продолжение военной поддержки Украины.

"Это нормально, что война в Украине привлекает гораздо больше внимания в приграничных странах, которые испытывают непосредственную угрозу и имеют предыдущий опыт того, что означает российское вторжение, чем в Испании или Португалии, где общественный интерес к ней ослабевает после более чем года конфликта", — отметил Боррель.

Политик раскритиковал тех, кто выступает за прекращение военной поддержки Киева, поскольку осознает, что отмена военной поддержки Украине не будет означать, что Россия уйдет.

"Мы все хотим мира, но мы должны знать, какого мира мы хотим", – добавил он.

Боррель напомнил, что многие лидеры стран, которые имели возможность встретиться и пообщаться с президентом России отмечали, что у лидера Кремля есть свои военные планы, и он не остановит войну, пока не достигнет их.

Представитель Евросоюза убежден, что Путин ожидает результатов выборов в США, и в то же время он заверил, что если он "был другом Путина, как китайцы, я бы сказал ему, что он совершил огромную ошибку, и он должен исправить ее как можно быстрее".

Напомним, в конце мая Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС и посоветовал Украине воспользоваться уникальным шансом, поскольку Украина прогрессирует и "должна следовать этому пути".

Также, 29 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут в очередной раз попытаться добиться военных успехов в Украине летом 2023 года.