"Не настроен оптимистично": Боррель предрек еще одну попытку РФ "выиграть войну"

По словам верховного представителя ЕС, россияне не сядут за стол переговоров с украинской стороной, не попытавшись в очередной раз достичь успеха на поле боя.

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В понедельник, 29 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации могут в очередной раз попытаться добиться военных успехов в Украине летом 2023 года. Об этом он сказал в рамках конференции Cercle d'Economia в Барселоне, пишет Sky News.

"Я не настроен оптимистично относительно того, что произойдет в Украине этим летом", – цитируют журналисты Борреля.

По мнению политика, Москва не начнет переговоры с Киевом, не предприняв еще одну попытку "выиграть войну". Он также отметил, что в РФ неоднократно заявляли о намерении достичь своих военных целей.

"Боюсь, что до лета война будет продолжаться. Путин собрал там более 300 000 человек, вдвое больше, чем было, когда он начал вторжение", — сказал верховный представитель ЕС.

Жозеп Боррель также указал на то, что Россия все еще обладает "огромным" военным присутствием и регулярно атакует территорию Украины.

Напомним, что в ходе пресс-конференции 22 мая Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС и посоветовал Украине воспользоваться уникальным шансом. Политик также призвал министров принять участие в совместных закупках вооружения для украинских защитников.

Кроме того, дипломат заявил, что к концу 2023 года страны ЕС подготовят еще 15 000 украинских военнослужащих, а партнеры Украины поставят больше оружия и зенитных комплексов. При этом он подчеркнул, что успех на поле боя, зависит не только от людей, но и от обеспечения боеприпасами.

Ранее, 10 мая, Жозеп Боррель также сказал, что ВСУ не способны самостоятельно противостоять ВС РФ и если страны-союзницы приостановят военно-техническую помощь украинским военным, Киев капитулирует через несколько дней.