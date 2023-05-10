"Перетвориться на маріонеткову країну": Боррель озвучив один із наслідків війни в Україні

Глава європейської дипломатії сказав, що бойові дії в Україні можна було б припинити за кілька днів, просто переставши надавати українським військовим допомогу. Проте перетворення України на країну-маріонетку РФ не влаштовує Захід і тому вся необхідна Києву допомога надаватиметься й надалі.

Related video

Збройні сили України не здатні самостійно протистояти ЗС РФ і якщо країни-союзниці призупинять військово-технічну допомогу українським військовим, Київ капітулює за кілька днів. Таку заяву зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю Sexta, опублікованому 9 травня.

"Я знаю, як закінчити війну негайно: я припиняю надавати військову допомогу Україні, і Україна має здатися за кілька днів. Все, війну закінчено", — сказав європейський дипломат.

За словами Борреля, якщо західні країни-союзниці й справді ухвалять таке рішення, то Україна з демократичної держави перетвориться на країну з тоталітарним режимом на кшталт Білорусі.

"Україна перетвориться на таку маріонеткову країну, як Білорусь, позбавлену своїх свобод. Чи так ми хочемо закінчити війну?" — поставив риторичне запитання журналістам голова європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що мир на таких умовах не влаштував би ні саму Україну, ні Захід. Тому країни-союзниці продовжуватимуть надавати ЗСУ всю необхідну допомогу.

Коли закінчиться війна в Україні: Жозеп Борель висловив свою думку

За словами головного дипломата Європи, у найближчому майбутньому бойові дії на території України продовжаться.

"На жаль, все вказує на те, що вона (війна. — ред.) продовжуватиметься", — сказав Боррель.

При цьому він зазначив, що російсько-українська війна однаково б'є як по РФ, так і по Україні.

"Гинуть українські, а також російські солдати, які щодня помирають у дуже кровопролитній війні", — висловив занепокоєння політик.

Україна в НАТО: чому країна досі не стала членом альянсу

В інтерв'ю медіа Жозеп Боррель також торкнувся теми членства України в НАТО.

За його словами, рішення про можливий вступ України до НАТО залежить не від генсека альянсу Єнса Столтенберга, а від країн-членів НАТО.

Боррель уточнив, що процес розгляду членства України в НАТО не перебуває на вивченні зараз, як і не розглядався до початку російсько-української війни.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Україна стане членом НАТО. Однак він не став називати можливий термін приєднання України до НАТО.

Крім того, 9 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Великобританія і Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну незалежно від того, чи зможуть її збройні сили відвоювати територію у Росії в ході запланованого контрнаступу.