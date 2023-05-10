"Превратится в марионеточную страну": Боррель озвучил один из исходов войны в Украине

Глава европейской дипломатии сказал, что боевые действия в Украине можно было бы прекратить за несколько дней, просто перестав оказывать украинским военным помощь. Однако превращение Украині в страну-марионетку РФ не устраивает Запад и поэтому вся необходимая Киеву помощь будет оказываться и дальше.

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Вооруженные силы Украины не способны самостоятельно противостоять ВС РФ и, если страны-союзницы приостановят военно-техническую помощь украинским военным, Киев капитулирует за несколько дней. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Sexta, опубликованном 9 мая.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена", — сказал европейский дипломат.

По словам Борреля, если западные страны-союзницы и вправду примут такое решение, то Украина из демократического государства превратится в страну с тоталитарным режимом наподобие Беларуси.

"Украина превратится в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Так ли мы хотим закончить войну?" — задал риторический вопрос журналистам глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что мир на таких условиях не устроил бы ни саму Украину, ни Запад. Поэтому страны-союзницы продолжать оказывать ВСУ всю необходимую помощь.

Когда закончится война в Украине: Жозеп Борель высказал свое мнение

По словам главного дипломата Европы, в ближайшем будущем боевые действия на территории Украины продолжатся.

"К сожалению, все указывает на то, что она будет продолжаться", — сказал Боррель.

При этом он отметил, что российско-украинская война одинаково бьет как по РФ, так и по Украине.

"Гибнут украинские, а также российские солдаты, которые каждый день гибнут в очень кровопролитной войне", — выразил озабоченность политик.

Украина в НАТО: почему страна до сих пор не стала членом альянса

В интервью медиа Жозеп Боррель коснулся также темы членства Украины в НАТО.

По его словам, решение о возможном вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека альянса Йенса Столтенберга, а от стран-членов НАТО.

Боррель уточнил, что процесс рассмотрения членства Украины в НАТО не находится на изучении сейчас, как и не рассматривался до начала российско-украинский войны.

Напомним, во вторник, 9 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина станет членом НАТО. Однако он не стал называть возможные сроки присоединения Украины к НАТО.

Кроме того 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Великобритания и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину независимо от того, смогут ли ее вооруженные силы отвоевать территорию у России в ходе запланированного контрнаступления.