"Не налаштований оптимістично": Боррель передрік ще одну спробу РФ "виграти війну"

За словами верховного представника ЄС, росіяни не сядуть за стіл переговорів з українською стороною, не спробувавши в чергове досягти успіху на полі бою.

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У понеділок, 29 травня, верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Збройні сили Російської Федерації можуть вкотре спробувати досягти воєнних успіхів в Україні влітку 2023 року. Про це він сказав у межах конференції Cercle d'Economia у Барселоні, пише Sky News.

"Я не налаштований оптимістично щодо того, що станеться в Україні цього літа", — цитують журналісти Борреля.

На думку політика, Москва не розпочне переговори з Києвом, не зробивши ще однієї спроби "виграти війну". Він також зазначив, що у РФ неодноразово заявляли про намір досягти своїх воєнних цілей.

"Боюсь, що до літа війна триватиме. Путін зібрав там понад 300 000 осіб, удвічі більше, ніж було, коли він почав вторгнення", — сказав верховний представник ЄС.

Жозеп Боррель також вказав на те, що Росія все ще має "величезну" військову присутність і регулярно атакує територію України.

Нагадаємо, що під час пресконференції 22 травня Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС і порадив Україні скористатися унікальним шансом. Політик також закликав міністрів взяти участь у спільних закупівлях озброєння для українських захисників.

Крім того, дипломат заявив, що до кінця 2023 року країни ЄС підготують ще 15 000 українських військовослужбовців, а партнери України поставлять більше зброї та зенітних комплексів. При цьому він наголосив, що успіх на полі бою залежить не тільки від людей, а й від забезпечення боєприпасами.

Раніше, 10 травня, Жозеп Боррель також сказав, що ЗСУ не здатні самостійно протистояти ЗС РФ і якщо країни-союзниці призупинять військово-технічну допомогу українським військовим, Київ капітулює через кілька днів.