"Зажигательное утро": военные показали, как уничтожили склад РФ при помощи дрона (фото)

Украинские военные 28 ОМБр показали на видео, как с помощью ударных дронов уничтожили цель в расположении ВС РФ.

Украинские военные отработали по позициям российских оккупантов, уничтожив склад ВС РФ. Соответсвующее видео опубликовали в Фейсбуке на странице 28 ОМБр в понедельник, 12 июня.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи, но наша любимая — как горит оккупант и его лом. На этот раз, зажигательное утро устроило подразделение "Курта", — подписали видео военные.

Сначала на кадрах видно, как беспилотник сбросил снаряд на склад российских военных.

После этого на видео показали, как выглядит работа ударного беспилотного летального аппарата издалека. Сначала на кадрах было видно, как ввысь поднимается столб белого дыма. Через несколько секунд стал виден огонь, который разрастался все больше и больше.

Таким образом украинским военным удалось уничтожить склад российских оккупантов.

Напомним, 5 июня ССО показали, как уничтожают группу оккупантов. На официальном канале Сил спецопераций опубликовали видео, на котором можно наблюдать, как группа бойцов ССО выдвигается на выполнение разведывательного задания. Указано, что в составе группы есть операторы БПЛА, которые были высажены в "серой зоне" для проведения разведки с воздуха.

А 16 мая военные впервые показали датскую САУ на фронте. Датские машины отличаются от тех Caesar, которые раньше передавала Украине Франция. В первую очередь большим боекомплектом и другим шасси.