РФ перекинула береговой ракетный комплекс "Бал" в Брянскую область, – ЦНС

В 2021 году комплекс прошел модернизацию, что теперь позволяет атаковать наземные цели, потому что сначала "Бал" должен был атаковать надводные цели по типу кораблей.

В Брянскую область РФ войска передислоцировали дивизион ракетного комплекса "Бал". Об этом 12 июня сообщил Центр национального сопротивления.

По информации подполья, установка находится на вооружении 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота. Ее место дислокации в Краснодарском крае в поселке Уташ. Отмечается, что БРК "Бал" предназначен для поражения надводных целей по типу кораблей. Однако из-за дефицита ракет "Бал" сравнили с дальностью и возможностями с комплексом "Бастион". Он использует боеприпас "Оникс", который может атаковать наземные цели.

Отмечается, что "Бал" вооружили крылатыми ракетами Х-35/35-У, которые после модернизации 2021 получили дальность до 500 км вместо начальных 260 км.

"Бал" принят на вооружение в 2008 году. Его обычно используют для защиты военно-морских баз, объектов инфраструктуры и побережья. В Брянской области РФ моря или порта нет.

Напомним, 20 октября 2021 года росСМИ сообщили об удвоении дальнобойности БРК "Бал" до 500 км. Отмечается, что этого удалось добиться благодаря новой системе наводки.

7 июня росСМИ писали, что украинские дроны якобы нанесли удар по Брянской области РФ, что оставило их без надежной сотовой связи.