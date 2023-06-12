В Харьковской области завкафедры заставил курсантов разбирать боеприпас: он взорвался, есть погибшие

По данным следствия, преподаватель приказал студентам разобрать боевой припас и, несмотря на то, что курсанты заявили, что они не умеют этого делать, настаивал на выполнении своей задачи.

В Харьковской области погибли два курсанта-спасателя, а начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты сообщено о подозрении по факту убийства двух человек. Об этом 12 июня сообщил Офис Генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в помещении общежития, где живут курсанты, 31 мая взорвался артснаряд калибром 152 мм. В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил ранения.

Установлено, что боеприпас в помещение принес 29-летний заведующий кафедрой. Он дал студентам указание разобрать его до 6 июня. Студенты ответили, что они учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать. Однако руководитель кафедры сказал им сделать это обязательно, иначе их не отпустят в увольнение.

Во время разборки боеприпас взорвался. 21-летний и 22-летний курсанты 3 курса университета погибли. Также в результате взрыва пострадал 20-летний студент вуза.

"Начальник кафедры уведомлен о подозрении по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 119 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 июня, во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района Запорожской области взорвался автомобиль, в котором находились четверо коллаборантов.

На трассе под Киевом 25 мая взорвался бензовоз. Автомобиль потерял устойчивость и съехал в кювет. Водитель скончался на месте от травм.