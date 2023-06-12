"Выковыряли глаза": в сети показали снимки поврежденной РЛС врага в Крыму (фото)

По информации канала "Крымские партизаны", частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.

На Тарханкутском полуострове в Крыму была повреждена радиолокационная станция, важная для российских оккупантов. Об этом в понедельник, 12 июня сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

"В Крыму повреждена важная для оккупантов РЛС, наблюдавшая за западной частью оккупированного полуострова", — сообщает он.

Новые спутниковые снимки РЛС на Тарханкутском полуострове, показали что в прозрачном куполе станции появилась очень большая пробоина.

По информации из Telegram-канала "Крымские партизаны", станция служила российским оккупантам фактически в качестве "глаз", которые помогали контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.

"Выковырять эти глаза – значит, существенно ослабить российские войска, их авиацию и ПВО", – сообщается в канале.

Работа Крымского подполья

Напомним, с сентября прошлого года на территории временно оккупированного Крыма начало действовать новое подпольное движение "Крымские боевые чайки", представители которого предупреждали оккупантов и коллаборантов о том, что их неминуемо ждет наказание за преступления.

В начале апреля 2023 года партизаны узнали о том, что россияне строят новую военную базу в Крыму.

В начале мая 2023 года агенты партизанского движения "Атеш" заявили, что им удалось проникнуть на ключевые фортификационные сооружения оккупантов в Крыму. По их мнению, россияне готовятся к новой Нормандии, но получат новый Херсон.