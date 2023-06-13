"Выгрызаем каждый метр": сержант Маркус рассказал о тяжелых боях 47-й бригады ВСУ (видео)

По словам Валерия Маркуса, оккупанты понесли огромные потери, только за вчерашний день было ликвидировано более 100 вражеских бойцов.

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус рассказал о сложных боях в ходе контрнаступательных действий. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Первое, что сказал военный, — не верить российским нарративам. Пропагандисты уже заявили, что якобы разбили 47-ю бригаду "Магера", якобы были убиты 350 бойцов. Однако, по словам Маркуса, в тот момент у них было пятеро погибших. Российские же оккупанты несут в разы большие потери.

"Только за вчерашний день в Токмак они привезли из этого направления более 100 своих убитых. Только за последние несколько дней мы уничтожили полтора десятка их танков, два "Солнцепека", количество БМП, честно, я даже не считал", — говорит Маркус.

Также военный добавил, что бойцы "Магеры" сражаются, как львы, поэтому о них нельзя писать "никакого кривого слова". Украинским военным нужна поддержка. Бойцам тяжело и они идут в наступление, выгрызая каждый метр.

18+, в видео присутствует нецензурная лексика

Кроме того, Маркус развеял нарратив, что бойцов бригады якобы отправляют на мясо. На самом деле, он лично и другие представители командования идут вместе с военными в бой не в командирских машинах, а непосредственно с другими солдатами.

Напомним, 13 июня в штабе ОСУ "Таврия" заявили об уничтожении 4 вражеских рот на одном из направлений.

12 июня у Зеленского заявили, что на освобождение украинских территорий может потребоваться месяцы долгой борьбы.