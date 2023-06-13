РФ увеличила объемы поставок иранских дронов: разведка Британии установила маршрут

Ранее поставки осуществлялись небольшими партиями при помощи самолетов прямо в Россию. Теперь вооружение для ударов по Украине поставляется кораблями из Ирана через Каспийское море.

Российская Федерация в последние несколько месяцев работала над тем, чтобы обеспечить себя долгосрочными поставками иранскими беспилотниками. Об этом говорится в отчете британской разведки от 13 июня.

По информации спецслужб, речь идет про поставки дронов-камикадзе (OWA-UAV), которыми Российская Федерация планирует продолжить атаковать украинские мирные города.

В британской разведке напомнили, что идя на этот шаг, Иран продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

Ранее поставки были небольшими партиями при помощи самолетов прямо в Россию. Теперь партии значительно увеличились и поставляются беспилотники кораблями из Ирана через Каспийское море.

"Этот "международный транзитный коридор Север-Юг" приобрел гораздо большее значение после вторжения. Это позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, менее уязвимы для международных санкций", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Кремле планируют в ближайшем будущем начать производство иранских дронов внутри страны и это с помощью Ирана.

Инвестиция в БПЛА связана с тем, что они обеспечивают для российских оккупантов дешевый ударный потенциал большой дальности, так как запасы крылатых ракет заканчиваются, а пополнить их крайне сложно.

Россия значительно увеличила объемы поставок иранских БПЛА Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 9 июня сообщалось, что Британия впервые обвинила Иран в поставке боеприпасов в Россию. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Тегеран обеспечивает Москву постоянным потоком оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине.