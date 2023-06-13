Бойцы выполняли все доктрины: эксперт разобрал потери Украиной Bradley и Leopard 2

Миссия по прорыву является одним из самых трудных и опасных видов маневров. У Украины нет превосходства в небе. Однако даже во время засады оккупантов, бойцы ВСУ работали так, как их научили на Западе, считает бывший оператор Bradley Александр Оливер.

Украинские военные при одной из атак потеряли американские БМП M2 Bradley и немецкий танк Leopard 2 в Запорожской области. Однако анализ эксперта, имеющего многолетний опыт эксплуатации БМП Александра Оливера, показывает, что бойцы ВСУ выполнили доктрину. Об этом сообщает The War Zone.

Бойцы ВСУ выполняли сверхсложный и опасный маневр – прорыв. Однако он происходил без господства в воздухе Воздушных сил Украины и, вероятно, с недостаточным артиллерийским огнем. Поэтому некоторые машины взорвались на минах, а некоторые были поражены противотанковыми управляемыми ракетами.

Александр Оливер говорит, что со стороны все выглядит так, что сначала шел взвод с M2 Bradley и немецким танком. Затем его начали атаковать, поэтому на помощь отправили второй взвод с БМП. Именно эпизод с отправкой второго взвода Оливер называет нарушением доктрин.

"Мы видели, что они не могут выполнить свою миссию. И отправлять туда больше людей, подвергая их высокому уровню риска, не было бы оправдано", — говорит Оливер.

Однако он добавляет, что доктрина не принимает во внимание человеческий фактор в разгаре битвы. И вообще доктрина, которая запрещает отправлять дополнительные средства на поле боя, устарела, она требует изменений. Поэтому если бы он руководил боем, то первая мысль у него было такое же — отправить помощь.

"Сначала, когда я услышал крики и просьбы о помощи, чтобы оказать помощь и вывезти потенциальных жертв и технику, моей первой реакцией было бы послать их туда. Но через минуту-другую, логически обдумав ситуацию, я пришел бы к выводу, что риски слишком высоки ", — утверждает эксперт.

После анализа фотографий и видео Оливер пришел к выводу, что продвижение второго взвода, скорее всего, остановилось после того, как главная машина прорыва взорвалась на мине или получила другие повреждения. В таких условиях украинские военные действовали максимально правильно и согласно доктрине.

Прорыв возглавлял танк Leopard 2, за ним следовали БМП, прикрывавшиеся его броней. Дальше за БМП шла пехота, которая прикрывала сектора. После того как Bradley получил повреждение, бойцы тоже действовали правильно — прикрывали свои действия за дымовой завесой и бронированием подбитой БМП.

"Эти ребята сейчас отходят от места прорыва для подавления огня, и вы видите, как действуют экипажи, как правильно реагируют. То, как десантники бросают дымовую гранату, и как экипаж Bradley использует современную оптику для обнаружения угроз, свидетельствует о том, что эти ребята были хорошо подготовлены", — сказал Оливер.

В итоге Александр Оливер говорит, что из-за ограниченности информации установить точно произошедшее на поле боя сложно.

Напомним, 12 июня в СМИ писали, что потеря западной техники стоит цели украинского наступления, которая может состоять в продвижении в Токмак.

Также 12 июня в сети показали применение украинского Leopard 2A6 в Запорожском направлении.