Украинские военные впервые затрофеили танк Т-80БВМ образца 2022 года: почему это важно

Ранее в РФ устанавливали прицел "Сосна-У", имеющий французскую тепловизионную матрицу. Из-за санкций Т-80БВМ теперь имеет более старый прицел 1ПН-96МТ-02, который устанавливают на Т-62.

Бойцы ВСУ во время наступательных действий захватили российский танк Т-80БВМ образца 2022 года, получивший несколько упрощений. Об этом сообщает Defense Express.

Украинские военные захватили Т-80БВМ образца 2022 года. После введения западных санкций, в РФ начали модернизировать танки с более простыми элементами. Вместо прицела "Сосна-У", в котором находились французские матрицы, на танк установили прицел 1ПН-96МТ-02.

Прицел 1ПН-96МТ-02

Прицел 1ПН-96МТ-02 разработал "Вологодский оптико-механический завод" в начале 2000-х годов. Его создали для легкой бронетехники. За эти годы прицел проходил несколько этапов модернизации, после чего его начали устанавливать в старые танки. В частности, Т-62 продавали на экспорт с именно этим прицельным устройством.

Прицел 1ПН-96МТ-02 на башне Т-80БВМ

В условиях санкций доступ к французским матрицам исчез, а затем 1ПН-96МТ-02 начали устанавливать и на Т-72Б3, и на Т-80БВМ. Следовательно, с захватом Т-80БМВ украинские специалисты смогут понять, из каких деталей состоит прицел и его тепловизионная матрица. В издании отмечают, что широкое производство 1ПН-96МТ-02 может свидетельствовать о том, что его могут импортировать, а значит, станет известной страна происхождения.

Напомним, 12 июня экипаж трофейного Т-80БВ рассказал о прямом танковом бое с ВС РФ, во время которого уничтожили вражескую машину.

12 июня в МИД Украины выступили с призывом в Германию поставить танки Leopard 2.