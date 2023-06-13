Бойцы 66 бригады применили трофейный ПТРК "Корнет" и уничтожили российскую БМП (видео)

Вражеская техника, как отмечают в командовании, была обнаружена в лесополосе, для уничтожения которой был использован трофейный противотанковый комплекс.

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск 3СУ уничтожили вражескую БМП с помощью трофейного ПТРК "Корнет". Об этом сообщили в Facebook подразделения.

На видео российские захватчики спрятали боевую машину в лесополосе. Украинские защитники обнаружили технику и применили противотанковое оружие. Впоследствии и произошло попадание.

"Трофейный ПТРК "Корнет" продолжает уничтожать оккупантов", — говорится в сообщении.

66 бригада ВСУ: история создания и участие в войне с Россией

Механизированное подразделение создано в феврале 2022 года. Бригада прошла согласование и в апреле прошлого года вошла в боевой состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Большая часть личного состава бригады — добровольцы.

Весь этот год бригада защищает родную землю и сражается на разных участках фронта. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вручил ей Боевое знамя 12 декабря 2022 года.

В боях с российскими захватчиками подразделение продемонстрировало успешные результаты. Бойцы 66 бригады 12 июня из ПТРК уничтожили систему наблюдения "Муром-М". Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины. Такие комплексы очень опасны, ведь следят за действиями ВСУ на большом расстоянии и в любое время суток.

Также танкисты бригады принимают участие в защите Украины. Экипажи боевых машин регулярно тренируются на полигонах. Экипажи боевых машин отрабатывают движение из-за довольно непроходимой местности в лесу. Затем тяжелая техника выезжает на выходной рубеж и открывает огонь.

Напомним, 12 июня артиллерия батальона К-2 эффектно уничтожила состав боеприпасов россиян. Подразделение, входящее в 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Ивана Мазепы, обнаружило и ликвидировало опасный объект.