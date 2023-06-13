"Нам не хватает": Скабеева призвала 20-30 миллионов китайских военных помочь России (видео)

По словам российской пропагандистки, хоть у армии КНР нет мотивации, они якобы могли бы помочь защитить Белгородскую область от рейдов, в которых участвуют добровольцы РДК и ЛСР.

Российские пропагандисты считают, что Китай должен отправить на границу с Украиной несколько десятков миллионов своих солдат. Об этом во время ток-шоу на федеральном канале заявила телеведущая Ольга Скабеева.

По словам российской пропагандистки, помощь от Китая нужна России для того, чтобы бороться с украинской армией, а также рейдами добровольцев из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" на территорию Белгородской области. Помочь в этом смогли бы, как она считает, 20-30 миллионов солдат.

"Сейчас бы прям было то, что надо", — говорится в сообщении.

Один из спикеров сразу задался вопросом, для чего это делать армии Китая, ведь у них нет никакой мотивации в этом, на что Ольга Скабеева ответила, что Российская Федерация нуждается в них.

"Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, как же нам не хватает китайской армии", — говорится в сообщении.

К слову, в Литве собираются расследовать деятельность российских пропагандистов. Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас сообщил на своей странице в Facebook, что в ближайшее время направит обращение в прокуратуру, где попросит расследовать участие Владимира Соловьева, Ольги Скабеебой и Антона Красовского в войне против Украины.

"Они систематически публично призывают руководство армии Российской Федерации, солдат и бойцов военизированных формирований осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и убийства лиц, охраняемых международным правом в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня Ольга Скабеева признала, что Украина де-факто уже вошла в НАТО. По ее мнению, благодаря усилиям стран-союзниц, Вооруженные силы Украины уже вооружены лучше, чем армия любой другой страны-члена Альянса.