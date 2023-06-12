Из-за призывов совершать военные преступления: в Литве возбудили дело против Соловьева и Скабеевой

Также прокуратура проверит причастность к преступлениям против человечности Антона Красовского. Иностранный политик Лауринас Кащюнас убежден, что они как представители российской пропаганды должны ответить за свои публичные заявления.

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Генеральная прокуратура Литвы будет расследовать причастность Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой и Антона Красовского к военным преступлениям. В частности, речь идет о российской пропаганде и нарушении статьи о преступлениях против человечности. Об этом сообщил в соцсетях глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.

"В моем заявлении к Генпрокурору Ниде Грунскиене указано, что эти российские государственные пропагандисты систематически, методично и постоянно публично призывают руководство военных РФ, военнослужащих и бойцов скоординированных групп совершать запрещенные международным правом действия с людьми, защищенными правом в Украине", — рассказал Кащюнас.

Литовский политик подчеркнул, что уголовные правонарушения, причастность российских пропагандистов к которым начала расследовать прокуратура, не имеют срока давности.

"Кроме того, следует отметить, что Владимир Соловьев настаивает на совершении военных преступлений и преступлений против человечества в отношении других европейских государств и наций", — заявил Кащюнас.

Напомним, летом прошлого года Владимир Соловьев заявлял, что ему не жалко иностранцев. Он угрожал другим странам ядерным ударом и риторически спрашивал, готовы ли Берлин и Лондон гореть.

Недавно, в мае, Ольга Скабеева заявила, что не понимает, почему Россия до сих пор не ликвидировала украинского президента Владимира Зеленского.