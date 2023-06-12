Через заклики чинити воєнні злочини: у Литві порушили справу проти Соловйова та Скабєєвої

Також прокуратура перевірить причетність до злочинів проти людяності Антона Красовського. Іноземний політик Лаурінас Кащюнас переконаний, що вони, як представники російської пропаганди, мають відповісти за свої публічні заяви.

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Генеральна прокуратура Литви розслідуватиме причетність Володимира Соловйова, Ольги Скабєєвої та Антона Красовського до воєнних злочинів. Зокрема, йдеться про російську пропаганду та порушення статті про злочини проти людяності. Про це повідомив у соцмережах голова комітету Сейму Литви з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас.

"У моїй заяві до Генпрокурора Ніди Грунскієне вказано, що ці російські державні пропагандисти систематично, методично і постійно публічно закликають керівництво військових РФ, військовослужбовців та бійців скоординованих груп вчиняти заборонені міжнародним правом дії з людьми, захищеними правом в Україні", — розповів Кащюнас.

Литовський політик підкреслив, що кримінальні правопорушення, причетність російських пропагандистів до яких почала розслідувати прокуратура, не мають терміну давності.

"Крім того, слід зазначити, що Володимир Соловйов наполягає на вчиненні воєнних злочинів і злочинів проти людства відносно інших європейських держав і націй", — заявив Кащюнас.

Нагадаємо, влітку минулого року Володимир Соловйов заявляв, що йому не шкода іноземців. Він погрожував іншим країнам ядерним ударом та риторично запитував, чи готові Берлін та Лондон горіти.

Нещодавно, у травні, Ольга Скабєєва заявила, що не розуміє, чому Росія досі не ліквідувала українського президента Володимира Зеленського.