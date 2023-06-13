"Танки по-прежнему будут": Германия анонсирует поставку Киеву более 100 танков Leopard 1

По словам министра обороны Писториуса, заменить вышедшие из строя танки Германия не сможет, но до конца года ФРГ продолжит поставки отремонтированных танков.

Правительство Германии анонсирует поставку в Украину более 100 танков Leopard 1 до конца текущего года. Об этом во вторник, 13 июня в интервью RTL Direkt сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, ФРГ нарастит поставки танков Leopard 1 Украине, поскольку за последние дни стало известно, что в Украине в результате боевых действий часть немецких танков была уничтожена, либо брошена, а Киев все чаще и громче призывает Германию помочь Вооруженным силам Украины с тяжелой бронетехникой.

"Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, но мы продолжим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5 с июля, и к концу года их будет более 100. Танки по-прежнему будут", — отметил Писториус.

Напомним, в феврале 2023 года правительство ФРГ уже заявляло об одобрении поставок в Украину танков старого поколения Leopard 1, обладающих высокой мобильностью и способностью выполнять задачи по уничтожению живой силы противника.

Тогда было известно, что украинские военные получат 178 танков Leopard 1 последней модификации.

Также, по состоянию на 1 июня, по информации журналистов, для оснащения ВСУ в контрнаступательных действиях, танки Leopard 1 Нидерланды готовы закупить у Швейцарии. А вот Leopard 2-A4 для украинских военных, скорее всего, купят у Германии.