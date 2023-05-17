Танк Leopard 1. На что еще способен первый немецкий ОБТ в боях против Вооруженных сил РФ

Несмотря на почтенный возраст танк обладает высокой мобильностью и может выполнять задачи по уничтожению живой силы противника. В то же время, нельзя не учитывать опасность применения против "Леопардов" современных противотанковых средств.

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В феврале текущего года правительство ФРГ одобрило поставки в Украину танков старого поколения Leopard 1. Может сложиться впечатление, что техника, которая разрабатывалась более полувека назад мало на что способна в условиях современного боя, однако следует взять во внимание то, что Украина получит танки самой последней модифицированной версии Leopard 1 А5. Фокус проследил развитие линейки первых немецких "Леопардов" и выяснил, может ли он быть опасен на полях сражений против российских вооруженных сил.

История создания Leopard 1

В далеком 1950-м году руководство Бундесвера осознало, что в условиях Холодной войны вооруженные силы ФРГ нуждаются в современном танке, который мог бы конкурировать с новейшими советскими разработками. Таким образом в 1956 году было принято решение приступить к конструированию нового танка, который в немецких документах получил имя Standard-Panzer, то есть "стандартный танк". Вначале над проектом работали инженеры из Германии и Франции, но в 1963 году французская сторона прекратила участвовать в проекте и сосредоточилась на своем АМХ-30, поэтому специалисты из Porsche продолжили собственный проект Leopard.

Идея проекта заключалась в том, чтобы совместить в машине боевую мощь, достойную защиту и подвижность, поэтому концепция больше соответствовала среднему танку. Первые образцы хоть и имели приличное орудие и хорошую подвижность, но бронирование оставляло желать лучшего. Впрочем, этот недостаток в будущем устранили.

В 1963 году прошли испытания первого прототипа Kampfpanzer Leopard, после чего немецкая компания Krauss-Maffei в Мюнхене получила заказ на первые полторы тысячи машин, который был выполнен за два года, и Бундесвер получил на вооружение первый "Леопард" в сентябре1965 года. Всего было выпущено свыше 6 000 машин, из них 4 744 основных боевых танков (ОБТ) и 1 741 специальных машин различных модификаций. Впоследствии модернизацией танков занималась совместная группа из Германии, Дании, Норвегии, Италии, Бельгии и Нидерландов в рамках программы НАТО.

Танк Leopard. Источник: army-guide.com

Танки Leopard. Источник: army-guide.com

Тактико-технические характеристики Leopard 1

Танки Leopard были созданы по классической компоновке — в передней части расположено место механика-водителя, боевое отделение находилось в средней части, двигатель и трансмиссию поместили в корму.

Общая информация:

Боевая масса — 39,6 тонн;

Компоновочная схема – классическая;

Экипаж – 4 человека;

Длина с пушкой вперед – 9540 мм;

Ширина – 3250 мм;

Высота – 2400 мм;

Клиренс – 440 мм.

Силовая установка

Танк был оснащен десятицилиндровым V-образным дизельным двигателем MTU Friedrichshafen MB 838 CaM 500 объемом 37,4 литра, который имел мощность в 830 л.с. При боевой массе танка около 40 тонн двигатель обеспечивал удельную мощность около 18-21 л.с. на тонну веса. При этом трансмиссия представляла собой однореакторную комплексную гидропередачу, а механизм поворота имел возможность автоматического переключения.

Ходовая часть танка оснащалась семью опорными и четырьмя поддерживающими катками на борт. Металлические гусеницы имели прорезиненные беговые дорожки внутри и съемные резиновые подкладки на внешней стороне.

Общая информация:

Тип двигателя – 10-цилиндровый V-образный, с жидкостным охлаждением;

Мощность – 830 лошадиных сил;

Скорость по шоссе – 62 км/ч;

Запас хода по шоссе – 600 километров;

Удельная мощность – 21 л.с. на тонну;

Подвеска – индивидуальная торсионная;

Преодолеваемый подъем – 21 градус;

Преодолеваемая стенка – 0,95 метров;

Преодолеваемый брод — 2,2 метра. С оборудованием подводного вождения 4 метра.

Вооружение

Огневую мощь первого "Леопарда" обеспечивало 105-мм нарезное орудие от британцев Royal Ordnance L7A3, которое производилось в ФРГ по лицензии. Причем пушка L7A3 была одной из первых в мире, которая получила защитный кожух, обеспечивающий точность и кучность огня в сложных погодных условиях.

Боекомплект танка состоял из 60 снарядов различных типов: бронебойных подкалиберных, бронебойно-фугасных, кумулятивных и осколочных.

Что касается прицелов, то в модификациях Leopard 1A3 применялся прицел TRP-2A, а в 1983 году уже в модификации A5 для наводчика и командира был установлен прицел EMES-18 (созданный на основе EMES-15 для танков Leopard 2), который позже был оснащен лазерным дальномером и тепловизором Carl Zeiss. Данные с прицелов передавалась в баллистический вычислитель, после чего наведение орудия поддавалось корректировке. На случай повреждения прицела экипаж имел запасной телескопический прицел FERO-Z12. Немецкие инженеры предусмотрели нюанс при стрельбе в ночное время, поэтому оснастили прицелы шторкой, которая автоматически закрывалась при выстреле, чтобы вспышка не слепила наводчика.

Кроме основного орудия на Leopard 1 был установлен один спаренный 7,62-мм пулемет MG3, другой пулемет размещался на башне в качестве зенитного орудия. Всего БК пулеметов насчитывал 5 200 патронов.

Общая информация:

Калибр и марка пушки – 105 миллиметров L7A3;

Тип пушки – нарезная;

Длина ствола – 56 калибров;

Боекомплект – 60;

Прицелы – бинокулярный, монокулярный с ночным каналом, телескопический, оптический стереоскопический дальномер ТЕМ 2А (с модификации Leopard 1А4);

Пулеметы — 2×7,62-мм MG-3.

Бронирование

Инженеры тех лет считали, что тяжелая броня на танке не эффективна против кумулятивных снарядов и стремительно развивающихся противотанковых ракет, поэтому упор нужно сделать на огневой мощи и мобильности машины, а не на защиту. Таким образом верхняя лобовая деталь первых "Леопардов" состояла из броневых панелей и имела толщину в 70 мм. Вместе с тем борта танка имели толщину всего в 35 мм, но прикрывались при этом противокумулятивными фальшбортами из обрезиненной стали толщиной около сантиметра.

Башня также не могла похвастаться крепкой защитой — ее лоб и борта имели толщину в 60 мм, а корма и крыша – 50 и 10 мм соответственно.

Вариант 1A5 стал первым танкам в серии, на который можно установить дополнительную модульную бронезащиту. Однако стоит учесть, что хотя броня танка установленна под хорошими рациональными углами наклона, но может противостоять в лобовой проекции бронебойным снарядам калибра до 100 мм при дистанции свыше 1000 м.

Общая информация:

Лоб корпуса (верх) — 30 мм/ 84° и 70 мм/ 60°;

Борт корпуса (верх) — 45 мм/ 40°;

Корма корпуса (верх) — 35 мм/ 14°;

Днище – 35 мм и 16 под двигателем;

Крыша корпуса – 25 мм;

Маска орудия – 100 мм;

Борт башни – 60/ 30°;

Крыша башни – 45 мм и 20 мм у люков.

Танк Leopard. Источник: wikipedia.org

Со временем стал вопрос об усовершенствовании немецкого ОБТ. С целью модернизации Leopard специалисты Porsche обозначили ее ключевые аспекты. В окончательный отчете инженеров были указаны следующие пункты:

Использование интегрированной системы управления огнем (СУО), включая ночной прицел, со стабилизацией и прицелами для командира и стрелка-наводчика, в том числе наличие мачты с камерой для кругового обзора;

Установка автомата заряжания для основного орудия и размещение боекомплекта в корпусе башни;

Силовая установка мощностью не менее 1100 л.с. и установка новой трансмиссии, с целью перенести системы охлаждения в корму корпуса;

Усовершенствованная система подвески с задним ведущим колесом;

Оптимизация брони башни и применение новой бронированной стали.

Спустя время эти идеи были реализованы в модификации танка Leopard 1А4, который поступил на вооружение в 1974 году. А в 1986 году появилась последняя модификация танка с маркировкой А5, и именно Leopard 1А5 были поставлены для нужд Вооруженных сил Украины.

Когда и где применялся Leopard 1

Боевое применение немецкого ОБТ не отличается многочисленностью. Фактически танки Leopard 1 приняли участие в реальном бою только в ходе миротворческих операций на территории бывшей Югославии.

29 апреля 1994 года датские танкисты вышли к селу Сарачи в 8 км от города Тузла, где боснийские сербы вели минометный огонь по колонне техники миротворцев. Танки открыли огонь по позициям боевиков, при этом источники пишут, что было произведено 72 выстрела: 44 фугасных, 19 фосфорных, и 19 бронебойных снарядов. В результате были подбиты три танка Т-55 боснийских сербов, хранилище с боеприпасами и несколько бункеров.

Leopard 1 на службе ВСУ

Германия предоставила Украине последнюю модификацию танка Leopard 1А5, который очень отличаются от первых образцов ОБТ. Современные "Леопарды" имеют более крепкую броню и некоторые внутренние модули, которые полностью соответствуют стандартам НАТО — А5 имеют новую систему стабилизации орудия, цифровые радиостанции, усовершенствованный автономный прицел для командира и наводчика, компьютеризированная СУО и новая прицельная система для наведения. В совокупности с применением современных боеприпасов танк Leopard 1А5 уже не выглядит как ветеран, который не сможет ничего показать на современном поле боя.

Leopard 1 А5

Конечно же что касается противостояния с российскими танками Т-72, то 105-мм орудие не столь эффективно против его брони. Кроме того танк очень уязвим к попаданиям современного противотанкового вооружения, начиная от ПТРК "Конкурс" и заканчивая "Корнетом-Д", которые состоят на вооружении ВС РФ.

Однако танк вполне способен выполнять задачи по уничтожению живой силе противника — для этого машина имеет осколочно-фугасные боеприпасы и обладает достаточной подвижностью, чем, вероятно, и воспользуются украинские военные.