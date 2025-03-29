"Достался от деда": советский танк Т-10 пытаются продать в сети за почти 7,5 млн грн (фото)

В городе Каменское Днепропетровской области продают советский танк Т-10, произведенный в 1950 году. Продавец хочет за него 7,3 миллиона гривен.

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Объявление о продаже военной машины доступно на сайте OLX.

Танк Т-1 имеет VIN-код, мощность машины составляет 700 лошадиных сил

Кроме продажи, владелец рассматривает возможность обмена танка на другое имущество.

"Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года", — описал продавец краткую историю происхождения танка.

В танке якобы имеются кожаный салон и автопечь Webasto

Исходя из описания в объявлении, танк имеет VIN-код 14881941, мощность машины составляет 700 лошадиных сил. Пробег танка — более 756 тысяч километров.

Продавец обращает внимание на его техническое состояние: танк не битый и не крашеный, но требует ремонта кузова и ходовой.

Среди категории "комфорт" в танке якобы имеются кожаный салон, автопечь Webasto и функция запуска двигателя кнопкой.

Напомним, бойцы батальона Сил беспилотных систем 110-й механизированной бригады недавно отбили штурм ВС РФ дронами. Военным ВСУ удалось остановить колонну бронетехники.

OSINT-аналитик Ричард Верекер 20 марта сообщил о существенном уменьшении у армии России танков Т-72. Специалист считает, что командование РФ не поставляет данную технику на фронт.