"Достался от деда": советский танк Т-10 пытаются продать в сети за почти 7,5 млн грн (фото)
В городе Каменское Днепропетровской области продают советский танк Т-10, произведенный в 1950 году. Продавец хочет за него 7,3 миллиона гривен.
Объявление о продаже военной машины доступно на сайте OLX.
Кроме продажи, владелец рассматривает возможность обмена танка на другое имущество.
"Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года", — описал продавец краткую историю происхождения танка.
Исходя из описания в объявлении, танк имеет VIN-код 14881941, мощность машины составляет 700 лошадиных сил. Пробег танка — более 756 тысяч километров.
Продавец обращает внимание на его техническое состояние: танк не битый и не крашеный, но требует ремонта кузова и ходовой.
Среди категории "комфорт" в танке якобы имеются кожаный салон, автопечь Webasto и функция запуска двигателя кнопкой.
Напомним, бойцы батальона Сил беспилотных систем 110-й механизированной бригады недавно отбили штурм ВС РФ дронами. Военным ВСУ удалось остановить колонну бронетехники.
OSINT-аналитик Ричард Верекер 20 марта сообщил о существенном уменьшении у армии России танков Т-72. Специалист считает, что командование РФ не поставляет данную технику на фронт.