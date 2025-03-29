"Дістався від діда": радянський танк Т-10 намагаються продати в мережі за майже 7,5 млн грн (фото)

У місті Кам'янське Дніпропетровської області продають радянський танк Т-10, вироблений у 1950 році. Продавець хоче за нього 7,3 мільйона гривень.

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Оголошення про продаж військової машини доступне на сайті OLX.

Танк Т-1 має VIN-код, потужність машини становить 700 кінських сил

Крім продажу, власник розглядає можливість обміну танка на інше майно.

"Продам танк. Дістався від діда, він був генералом армії СРСР з 1964 року", — описав продавець коротку історію походження танка.

У танку нібито є шкіряний салон і автопіч Webasto

Виходячи з опису в оголошенні, танк має VIN-код 14881941, потужність машини становить 700 кінських сил. Пробіг танка — понад 756 тисяч кілометрів.

Продавець звертає увагу на його технічний стан: танк не битий і не фарбований, але потребує ремонту кузова і ходової.

Серед категорії "комфорт" у танку нібито є шкіряний салон, автопіч Webasto і функція запуску двигуна кнопкою.

Нагадаємо, бійці батальйону Сил безпілотних систем 110-ї механізованої бригади нещодавно відбили штурм ЗС РФ дронами. Військовим ЗСУ вдалося зупинити колону бронетехніки.

OSINT-аналітик Річард Верекер 20 березня повідомив про суттєве зменшення в армії Росії танків Т-72. Фахівець вважає, що командування РФ не постачає цю техніку на фронт.