"Дістався від діда": радянський танк Т-10 намагаються продати в мережі за майже 7,5 млн грн (фото)
У місті Кам'янське Дніпропетровської області продають радянський танк Т-10, вироблений у 1950 році. Продавець хоче за нього 7,3 мільйона гривень.
Оголошення про продаж військової машини доступне на сайті OLX.
Крім продажу, власник розглядає можливість обміну танка на інше майно.
"Продам танк. Дістався від діда, він був генералом армії СРСР з 1964 року", — описав продавець коротку історію походження танка.
Виходячи з опису в оголошенні, танк має VIN-код 14881941, потужність машини становить 700 кінських сил. Пробіг танка — понад 756 тисяч кілометрів.
Продавець звертає увагу на його технічний стан: танк не битий і не фарбований, але потребує ремонту кузова і ходової.
Серед категорії "комфорт" у танку нібито є шкіряний салон, автопіч Webasto і функція запуску двигуна кнопкою.
Нагадаємо, бійці батальйону Сил безпілотних систем 110-ї механізованої бригади нещодавно відбили штурм ЗС РФ дронами. Військовим ЗСУ вдалося зупинити колону бронетехніки.
OSINT-аналітик Річард Верекер 20 березня повідомив про суттєве зменшення в армії Росії танків Т-72. Фахівець вважає, що командування РФ не постачає цю техніку на фронт.