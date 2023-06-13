Украинцы делают 20 тыс. выстрелов из САУ PzH 2000 при ресурсе ствола в 4,5 тыс. – Rheinmetall

Директор концерна рассказал, что украинские войска производят из немецкой гаубицы в 5 раз больше выстрелов, чем было заявлено производителем, и назвал это "невозможным".

Украинские артиллеристы произвели 20 000 выстрелов из немецкой гаубицы Panzerhaubitze-2000 при ресурсе в 4 500 выстрелов. Об этом в интервью RND сообщил Армин Паппергер, руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall.

Он отметил, что отзывы украинских защитников относительно немецкого вооружения очень положительные. Бойцы отмечают качества и характеристики мощного оружия.

По его словам, ствол на гаубице фактически нуждается в замене после 4500 тысяч выстрелов. Украинские войска производят до 20 000 выстрелов. Такой факт он назвал невозможным.

"Другие стволы давно бы треснули", — сказал Паппергер, комментируя, как немецкая техника показала себя на поле боя в Украине.

Он не стал уточнять, насколько снижаются показатели точности, когда количество произведенных выстрелов в несколько раз превышает ресурс ствола.

Характеристики Panzerhaubitze-2000

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 оснащена 155 мм пушкой. Также вооружение имеет систему навигации, автоматизированную систему управления огнем, ручную систему зарядки с боекомплектом 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Она способна обнаружить огонь и оснащена системой пожаротушения. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Техника считается лучшей в своем классе.

Напомним, 14 апреля в Нидерландах рассказали, что передали Украину. В подходящий пакет вошли Т-72, Leopard 1, PzH 2000, Patriot, корабли. Также украинские войска получили мосты (15 единиц) и понтонные системы М3 (6 единиц), полевые кухни (31 единица) и запчасти: для разных типов транспортных средств и систем.