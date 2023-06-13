Фонд "Вернись живым" передал гранатометы ATGL-L3 16 бригадам Сил обороны

Волонтеры приобрели вооружение на 4 млн евро для уже штурмующих или готовящихся к штурмовым действиям бригад.

Для сил обороны Украины приобрели 1000 новых противотанковых гранатометов ATGL-L3 на 4 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Вернись живым".

Благодаря донатам украинцев фонд смог приобрести 1000 ручных противотанковых гранатометов 40-мм калибра. ATGL-L3 уже знаком бойцам ВСУ. Потому дополнительное обучение для военных не понадобится. Военные имеют большой запрос на ручные противотанковые ракеты.

"Это простое, надежное и эффективное оружие, боеприпасы, к которому государство может покупать у европейских производителей, или получать в качестве помощи от западных партнеров", — написали в фонде.

Все гранатометы распределили между 16 бригадами сил обороны. Поставку оружия согласовали с Генштабом и Командованием сил логистики, чтобы не дублироваться с обеспечением от государства. При этом упор делался на тех бригадах, которые готовятся или уже проводят штурмовые действия. Стоимость контракта составила 4 млн. евро.

Также в пресс-службе добавили, что именно ручные гранатометы помогают бойцам штурмовать позиции захватчиков и увольняют населенные пункты Украины.

ATGL-L производится на болгарском предприятии Arsenal. По сути, это облегченная версия советского РПГ-7, но с двумя новыми типами выстрелов для поражения бронетехники и живой силы врага.

Напомним, 12 мая ВСУ показали американские пулеметы Browning M2, эксплуатируемые со времен Второй мировой.

15 мая СМИ писали, что бойцы ВСУ рискуют жизнью, чтобы западное оружие не попало в третьи руки.