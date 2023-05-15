Украинские бойцы рискуют жизнью, чтобы западное оружие не попало в третьи руки, — NYT

По информации журналистов, был зафиксирован факт контрабандного вывоза из Украины противотанкового гранатомета шведского производства.

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Если хотя бы часть поставленного Украине оружия окажется на черном рынке, а не на поле боя, то для Украины это будет иметь критически плохие последствия. Об этом пишет издание New York Times сегодня, 15 мая.

Украинские военные ценой своих жизней защищают это оружие, чтобы оно не попало в руки оккупантам.

"У нас буквально гибли люди из-за того, что что-то было оставлено, и они вернулись, чтобы забрать это, и были убиты", — сказала депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Но в Вашингтоне Конгресс требует строгой подотчетности за "каждую единицу оружия, каждый боеприпас, который они отправляют в Украину" на фоне надвигающегося кризиса государственного долга и растущего скептицизма по поводу финансовой поддержки ВСУ.

По закону американские чиновники должны контролировать использование, передачу и безопасность американских вооружений и оборонных систем, которые продаются или иным образом передаются иностранным партнерам, чтобы убедиться, что все используется по назначению.

Однако должностные лица и эксперты указывают на огромный объем поставок переносного оружия, такого как десятки тысяч ракет Javelin и Stinger. Это создает практически непреодолимую проблему для отслеживания каждой единицы. Поэтому беспокойство среди украинских чиновников, ответственных за доставку оружия на поле боя, растет.

"Невозможно, честно говоря, просить людей постоянно проверять свои запасы", – сказала Устинова.

Издание добавляет, что также было одно подтвержденное сообщение о контрабандном вывозе из Украины противотанкового гранатомета шведского производства. Но кража была обнаружена после того, как оружие взорвалось в багажнике автомобиля примерно в 10 милях от Москвы, ранив отставного российского офицера, только что вернувшегося с востока Украины.

Угроза остается. В интенсивных конфликтах, подобных продолжающемуся в Украине, оружие применяется почти так же быстро, как и получается.

10 марта стало известно, что Россия захватила часть предоставленного для Украины оружия и техники от США и НАТО и отправила их в Иран. В Пентагоне считают, что Тегеран попытается изучить и перепроектировать системы.

8 марта СМИ писали, что через Каспийского море Иран передал России 300 тысяч боеприпасов. По информации журналистов, боеприпасы и около 100 миллионов патронов перевозились на борту двух грузовых кораблей под российским флагом.

Сегодня, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке важных контрнаступательных действий, однако отметил, что на начало их выполнения еще требуется время.