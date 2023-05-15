Українські бійці ризикують життям, щоб західна зброя не потрапила до третіх рук, — NYT

За інформацією журналістів, було зафіксовано факт контрабандного вивезення з України протитанкового гранатомета шведського виробництва.

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Якщо хоча б частина поставленої Україні зброї опиниться на чорному ринку, а не на полі бою, то для України це матиме критично погані наслідки. Про це пише видання New York Times сьогодні, 15 травня.

Українські військові ціною своїх життів захищають цю зброю, щоб вона не потрапила до рук окупантів.

"У нас буквально гинули люди через те, що щось залишили, і вони повернулися, щоб забрати це, і були вбиті", — сказала депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова.

Але у Вашингтоні Конгрес вимагає суворої підзвітності за "кожну одиницю зброї, кожен боєприпас, який вони відправляють в Україну" на тлі кризи державного боргу, що насувається, і скептицизму з приводу фінансової підтримки ЗСУ.

За законом американські чиновники повинні контролювати використання, передачу та безпеку американських озброєнь та оборонних систем, які продаються або іншим чином передаються іноземним партнерам, щоб переконатися, що все використовується за призначенням.

Проте посадовці та експерти вказують на величезний обсяг постачань переносної зброї, такої як десятки тисяч ракет Javelin та Stinger. Це створює практично непереборну проблему для відстеження кожної одиниці. Тож неспокій серед українських чиновників, відповідальних за доставлення зброї на поле бою, зростає.

"Неможливо, відверто кажучи, просити людей постійно перевіряти свої запаси", — сказала Устінова.

Видання додає, що також було одне підтверджене повідомлення щодо контрабандного вивезення з України протитанкового гранатомета шведського виробництва. Але крадіжку було виявлено після того, як зброя вибухнула в багажнику автомобіля приблизно за 10 миль від Москви, поранивши відставного російського офіцера, який щойно повернувся зі сходу України.

Загроза лишається. В інтенсивних конфліктах, подібних до України, зброя застосовується майже так само швидко, як і виходить.

10 березня стало відомо, що Росія захопила частину наданої для України зброї та техніки від США та НАТО та відправила їх до Ірану. У Пентагоні вважають, що Тегеран спробує вивчити та перепроєктувати системи.

8 березня ЗМІ писали, що через Каспійське море Іран передав Росії 300 тисяч боєприпасів. За інформацією журналістів, боєприпаси та близько 100 мільйонів набоїв перевозилися на борту двох вантажних кораблів під російським прапором.

Сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих контрнаступних дій, однак зазначив, що на початок їх виконання ще потрібен час.