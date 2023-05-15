"Потрібно ще трохи часу": Зеленський заявив про терміни початку контрнаступу

За словами Зеленського, контрнаступ ЗСУ перебуває на підготовчій стадії. Рікі Сунак, у свою чергу, зазначив, що війна в Україні перебуває на переломній стадії.

Related video

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку важливих контрнаступальних дій, проте зазначив, що на початок їх виконання ще потрібен час. Про це повідомляє видання CNN.

"Нам дійсно потрібно ще трохи часу. Не надто багато, перш ніж розпочати довгоочікуваний контрнаступ", — заявив він, відмовившись повідомити дати початку контрнаступу.

У зв'язку з останніми подіями прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак висловив думку, що війна Росії в Україні перебуває у переломний момент.

"Росія скоїла неспровокований та незаконний напад на український народ. Вона чинить жахливі військові злочини… Великобританія незмінно підтримуватиме Україну та її народ, щоб захистити себе від цієї агресії", — підкреслив він.

Нагадаємо, у понеділок, 15 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії. Вертоліт українського президента приземлився прямо на присадибній ділянці заміської резиденції британського прем'єра Ріші Сунака.

Раніше, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де провів переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном,