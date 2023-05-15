"Нужно еще немного времени": Зеленский заявил о сроках начала контрнаступления

По словам Зеленского, контрнаступление ВСУ находится на подготовительной стадии. Риши Сунак, в свою очередь, отметил, что война в Украине находится в переломной стадии.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке важных контрнаступательных действий, однако отметил, что на начало их выполнения еще требуется время. Об этом сообщает издание CNN.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не слишком много, прежде чем начать долгожданное контрнаступление", — заявил он, отказавшись сообщить даты начала контрнаступления.

В связи с последними событиями премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил мнение, что война России в Украине находится в переломный момент.

"Россия совершила неспровоцированное и незаконное нападение на украинский народ. Она совершает ужасные военные преступления… Великобритания будет неизменно поддерживать Украину и ее народ, чтобы защитить себя от этой агрессии", — подчеркнул он.

Напомним, в понедельник 15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Вертолет украинского президента приземлился прямо на приусадебном участке загородной резиденции британского премьера Риши Сунака.

Ранее, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном,