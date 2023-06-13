Следил за подготовкой к контрнаступлению: на Днепропетровщине задержали агента ФСБ (фото)

Подозреваемый наблюдал за местами базирования ВСУ и при помощи мессенджера сообщал "куратору" о количестве личного состава и военной техники, которую готовят к переброске на фронт.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

Отмечается, что задержанный по указанию ФСБ собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

"Основной его задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина, в первую очередь, пытался установить приблизительное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможной переброске на линию фронта. Для этого он выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования ВСУ.

Также установлено, что за каждое выполненное задание "куратор" перечислял деньги на банковскую карточку фигуранта.

В СБУ сообщают, что российские спецслужбы два месяца назад "дистанционно" завербовали 42-летнего местного жителя и присвоили ему оперативный псевдоним "Геральт".

"В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Telegram-каналов", – говорится в публикации.

С целью конспирации, российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в мессенджере, где и передавал разведданные.

В пресс-службе отметили, что во время обыска у него дома обнаружены мобильный телефон и компьютер, содержащие доказательства, подтверждающие его вину.

Задержанному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 23 мая в СБУ сообщили, что в Черкассах взяли с поличным агента российской разведки прямо во время видеосъемки. Злоумышленник собирал данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем ПВО.

12 мая в СБУ написали, что в Краматорске Донецкой области задержали двух вражеских информаторов, наводивших российские ракеты на локации украинских военных.